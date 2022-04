Javiera Díaz de Valdés tras juicio de Nicolás López: “No es una teleserie de malos y buenos”

La actriz, quien testificó en el proceso judicial tras ser citada por la Fiscalía, aclaró que "a mí me involucraron en este caso en contra de mi voluntad. Me negué en reiteradas ocasiones, ya que no tenía nada que aportar".