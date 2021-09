Javiera Mena recordó el comentado episodio que vivió en el Festival de Viña 2016, luego que Alejandro Sanz la invitara a interpretar una de sus canciones en el escenario.

En esa ocasión, la cantante se subió a la Quinta Vergara para cantar a dúo Corazón Partío, uno de los temas más populares del español. Sin embargo, la chilena olvidó una parte de la canción, desatando una ola de memes y comentarios en redes sociales.

A cinco años de esta presentación, Mena contó detalles desconocidos de esta invitación. “Estaba desayunando en el hotel y de repente se me acerca un señor, un caballero, que me dice ‘yo soy el mánager de Alejandro Sanz, te quiero invitar mañana a cantar una canción con Alejandro Sanz’. Y yo así: ‘Oh my god, this is big’“, contó al sitio PlayGround.

“Me dio a elegir tres canciones, de las cuales dos a mí me sonaban y una era Corazón Partío, el hit mundial de habla hispana. Y dije obviamente Corazón Partío, porque esta me la sé“, agregó.

El día del show, la intérprete revela que sólo tuvo una oportunidad para ensayar con Sanz: “Me subo al escenario, y de repente mi ayuda memoria se me va”.

“Me quedé como nublada. Me acuerdo que fue algo medio inconsciente. Me acuerdo que cuando pasó ese lapsus yo de repente vi como una pared, una pared de gente. Y ahí ya no, la letra ya no existía, no existía nada. Solo habían cámaras”, añadió.

Además, indicó que tal fue el impacto de dicho “lapsus” que dejó su cuenta de Twitter por cinco años. “Me transformé como en una especie de motivo para que la gente hablara sobre el feminismo, sobre el error, sobre los artistas chilenos que nos tratan mal, se magnificó mucho, y al final yo estaba ahí en mi habitación de hotel triste“, confesó.

“Quedé como la pasota que no le importaba nada, pero en el fondo igual lo pasé mal en ese momento, con toda la gente, siendo trending topic mundial“, aseguró. Sin embargo, aclaró que “esta situación que en el momento fue tan dolorosa para mí, hoy día, como todo se transforma en humor“.