Javiera Naranjo desclasificó su historia de amor con Marko Biskupovic: “Pesadito, ni me miraba”

Javiera Naranjo será una de las invitadas al nuevo capítulo de Podemos Hablar, que se estrena este viernes por las pantallas de Chilevisión, donde compartió detalles inéditos del difícil inicio que tuvo en su romance con Marko Biskupovic.

La periodista deportiva de Chilevisión, se confesó con Jean Phillipe Cretton, y relató cómo fue que conoció al ex futbolista y lo mucho que le costó llamar su atención y conquistarlo, debido a que él se mostraba poco interesado.

“Es que siempre yo mal, porque soy yo la babosa. Esta vez fui yo. Yo iba mucho en esa época a San Carlos de Apoquindo, me mandaban mucho a reportear, y eran todos muy buena onda. Todos me saludaban buena onda, nada más allá, pero este compadre, pesadito, ni me miraba, nada. Yo decía ‘algo hay ahí’”, comenzó explicando.

Pero ella no se quedó ahí y decidió dar el paso siguiente, enviándole una solicitud de amistad por Facebook, la que el deportista rechazó. “Después empecé a escribirle, así como ‘oye, me gustaría hacerte una entrevista’. Yo trabajaba en CDF en esa época. No me respondía. Él veía los mensajes y me dejaba en visto”, contó.

A pesar de las constantes negativas, Javiera Naranjo nunca perdió las esperanzas y quemó todas sus cartas para tener un encuentro con el entonces defensor de Universidad Católica, y le pidió a una amiga en común que hiciera el contacto.

“Yo súper profesional, una entrevista que mi jefe no había aceptado, no estaba aprobado, nada. Era un invento mío para conocer a este personaje (…) Me responde (Marko), me dice ‘bueno, velo con la jefa de prensa’. Pesado po’. Yo hablo con la jefa de prensa y me dice ‘Marko solo puede el 8 de diciembre’, feriado más encima, temprano a las 10 de la mañana”, continuó relatando.

Javiera Naranjo y su historia de amor con Marko Biskupovic

Finalmente, luego de mucho insistir, la periodista logró entrevistar a Marko Biskupovic. Aunque no todo salió como lo esperaba, ya que aseguró que “él llega indiferente total ‘Buena. ¿Cómo estay? ¿De qué quieres hablar?’. Yo decía ‘qué onda esta persona ¿por qué así tan pesado?’ Hicimos la entrevista y duró, no sé, dos minutos. Tres preguntas, respondió, y chao. Yo salgo y le digo a Jota, ‘Jota, yo me voy a casar con esta persona’. Jota me dice ‘tú te volviste loca de la cabeza’, y yo ‘es que me voy a casar con él’.

Con esa idea en mente, la comunicadora ideó un nuevo plan para concretar una cita y recordó que “no me pescó nada y yo le vuelvo a escribir por Facebook, haciéndome la linda, ‘gracias por la entrevista, gracias por tu tiempo’. Él dice ‘no, cuando quieras, que estés súper’. Yo decía ‘¿qué hago?’ No puede ser esta persona que me bloquea tanto. Entonces dije ‘ya, esta va a ser mi última carta’”.

“Él estaba concentrado y yo sabía que no podían salir a ninguna parte. Le vuelvo a escribir al día siguiente, le digo ‘oye, te tengo una invitación’. Ahí engancha, me dice ‘tengo un rato de 5 a 6’. Yo le digo ‘no, pucha, sorry, no puedo a esa hora’, y como que enganchó (…) Ahí empezamos a hablar y después me dijo ‘ya, veámonos mañana después del partido’. Ahí como que ya lo logré, pero me costó”.

