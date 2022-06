La polémica que enfrentó nuera de Cote López y Mago Jiménez: “Somos tema aparte de mis papás”

Javiera Vidal (22), nuera de Cote López y Mauricio Jiménez, realizó un live de Instagram junto a su hermana para desligarse de la polémica que involucra a su familia.

La novia del hijo del futbolista, Diego Jiménez, junto a quien tiene al pequeño Valentino, se refirió a un video publicado en TikTok en el que se mencionan los delitos cometidos por su madre y padre hace 14 años.

En la instancia, ambas jóvenes señalaron que estos hechos “nunca han sido un secreto para nosotros ni lo hemos negado. Efectivamente, lo que dice Google, en casi su totalidad, es cierto”.

“Este video lo estamos haciendo más que nada para desligarnos totalmente y absolutamente de este tema. Nosotras somos tema aparte de mis papás y de cualquier otra persona. Nosotras somos hijas y no cometimos ningún delito”, dicen ambas en el registro.

“Nos choca un poco que nos echen la culpa de algo a nosotras, porque nosotras no hemos hecho nada. Nosotras no nos sentimos orgullosas de lo que hicieron nuestros papás, pero sí nos sentimos orgullosas de que ambos sí pudieron lograr un cambio. Hoy día mi papá no es la persona que era hace 14 años atrás. Nosotros hemos salido de todo eso y ahora somos la familia que somos a base de esfuerzo”, afirmaron.

Finalmente, reconocieron que ambas han sufrido por el tema y el video fue para liberarse de las acusaciones de una vez por todas: “Hemos tenido este peso durante mucho tiempo y que gente crea que puede venir a señalarnos con el dedo por algo que no hicimos, es súper penca. Este es el video de la liberación”.

Revisa el video a continuación: