“No sé si reír o llorar”: JC Rodríguez relató “asquerosa” experiencia que vivió dentro de su casa

Un particular hecho de “buena suerte” vivió Julio César Rodríguez apenas se despertó la mañana de este viernes. Una anécdota que fue delatada por su compañera Monserrat Álvarez al comienzo del matinal Contigo en la Mañana.

Todo comenzó con una experiencia que vivió el editor del programa, Mauro Gárnica, y que fue transparentada por la conductora del espacio de Chilevisión. Según dijo, “hoy era un día de buena suerte porque había pisado caca de perro en la mañana”.

Pero además, JC pasó por algo muy parecido en su casa. Incluso, Monserrat contó que recibió fotos del suceso.

“Justamente, en esas coincidencias de la vida, mi compañero Julio César vivió una experiencia similar, pero más dramática, durante la mañana en su hogar”, comenzó diciendo Álvarez. Ante la interpelación, Julio César indicó que “no sé si reír o llorar (…) No sé si quería contar esta situación”.

“Lo que pasa es que hoy en la mañana me levanté cuando sonó la primera alarma, 6:25 fui al baño y pisé caca porque la perra se había hecho en el baño. Pero pisé caca a pata pelada”, detalló JC.

Lo anterior provocó la rápida reacción de Monserrat y Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, quienes se rieron de lo ocurrido y mostraron su cara de asco al imaginarse esto.

Seguido de ello, Rodríguez aclaró que la responsable no fue su perrita Blanquita, sino que de una can que “está de visita en la casa”. “Se emboló y como estaba la puerta cerrada se hizo ahí”, continuó.

Aunque rescató el lado positivo de esta experiencia: “A la primera alarma me paro durmiendo. Pero me sirvió porque siempre después de esa alarma me acuesto de nuevo, y esta vez tuve que partir de inmediato a la ducha”, sentenció el conductor.