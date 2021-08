El conductor de Contigo en la mañana, Julio César Rodríguez, informó a través de redes sociales que pasó toda la tarde de este lunes en una clínica debido a una mordedura de araña.

“No fue culpa mía. Me picó una araña. Yo estoy bien, mi familia está bien. Gracias por todo”, dijo el animador del matinal de Chilevisión en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, agradeció los mensajes de preocupación y la atención del personal de salud del recinto. “La verdad iba con el pie como empanada de Pomaire y mucho dolor”, detalló.

En conversación con CHVNoticias.cl, el periodista sostuvo que desconoce en qué lugar ocurrió la mordedura, sin embargo reconoce que sucedió “hace rato, porque me tiene que haber picado la semana pasada”.

“Lo que pasa es que yo tengo una infección. Lo que tengo ahora no es la picada de araña, sino que una infección en el pie que se llama celulitis“, explicó.

Respecto a los síntomas, indicó que “ayer me sentía mal y por eso fui al médico. Me sentía con mucho dolor y una inflamación en la pierna gigante, como si me hubiera dado un esguince“.

Finalmente, señaló que este miércoles será evaluado y que, por el momento, estará en reposo absoluto con “harto antibiótico y analgésicos con antiinflamatorios”.