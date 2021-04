“Ayer me pasó una historia de aquellas que pasan pocas veces, Monse”.

Así recordó Julio César Rodríguez junto a Monserrat Álvarez el momento en que le reveló al alcalde Mario Olavarría que no sería él quien reemplazaría en la Cámara de Diputadas y Diputados a Patricio Melero (ambos UDI), luego que el parlamentario fuera confirmado para ocupar el cargo de ministro del Trabajo, tras la salida de María José Zaldívar.

“Cuando aún no se sabía todavía quién iba a reemplazar a Patricio Melero había dos candidatos, Cristián Labbé hijo y Mario Olavarría, el alcalde de Colina. Y lo llamo por teléfono a las 17:40 al aire y el hombre se sincera: ‘Sí, me llamaron. Hablé con todos, me dijeron que me merecía esto porque por 30 años no pude postular a alcalde, porque fue Melero'”, recordó de la conversación el conductor de Contigo en la Mañana de Chilevisión.

“Estamos en eso, él dice que quería ser diputado, que sentía que estaba bien, y llega a mi teléfono la confirmación de la UDI, el comunicado oficial diciendo que es Labbé, y se lo leo al aire“, continuó.

—”¿¡Tú le contaste la noticia!?“, preguntó sorprendida Álvarez.

—”Yo le conté a Olavaría y le digo ‘pucha, alcalde tengo que darle una pésima noticia, me da no sé qué decirle esto’. Él estaba embalado”, respondió el periodista.

—”No te lo puedo creer…“, agregó la también conductora.

—”‘Yo haría esto bien, me parece justicia que sea yo’, me dice Olavarría, y le digo ‘sabe que usted no es, porque acaba de llegar un comunicado’. Fue un momento. Me llegó a dar hasta pena. Y él se enojó. Todo en vivo“, concluyó.

Tras el relato de J.C., Álvarez seguía sorprendida por la situación. “Son momentos que nos ha dado la política en los últimos días, no se entiende”, remató Rodríguez.