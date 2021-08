El conductor de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, regresó este jueves al programa tras haber estado ausente por a causa de una mordedura de araña.

En el espacio, el periodista explicó que “lo importante no es la mordedura de araña, sino que me dejé estar”.

Según relató, estuvo con dolor mucho tiempo porque pensó que se trataba de otra cosa, por lo que la mordedura provocó una infección en uno de sus pies.

“Hace como 2 años me dio una fascitis plantar. Después de eso me dio un par de veces más, porque no fui al kinesiólogo y uno es dejado. Entonces, cuando me vino esto el miércoles pasado, pensé que era lo mismo y tomé un remedio para la fascitis, entonces me dejé estar”, contó.

En ese contexto, sostuvo que el viernes “tuve un exceso de grabación y terminé con la pata hinchada. El sábado desperté igual y el domingo pensé que a lo mejor era un esguince, pero porfiado, no fui al médico pensando que se me iba a pasar”.

“Vine el lunes y casi no hablé porque me dolía”, añadió, detallando que ese día decidió acudir a una urgencia médica, donde permaneció por seis horas.

“Hoy, tengo una infección en el pie que se llama celulitis, lo que me generó un edema”, cerró, recordando un doloroso episodio de cuando tenía 12 años y también lo mordió una araña.