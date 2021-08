Un divertido momento protagonizó el animador de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, quienno llegó al matinal a la hora porque se quedó en panne y comenzó a despachar en vivo desde el Barrio Bellavista.

“Nuestro compañero está con problemas serios y no ha llegado al estudio. ¿Qué te pasó, Julio?”, consultó la animadora del espacio, Monserrat Álvarez.

Según contó JC, a su auto se le pinchó una rueda en plena Costanera Norte. “Me tocaron la bocina, gritaron groserías”, confesó.

Lee también: “Funen todo lo que quieran”: Jordi Castell se defendió tras decir que “Teresa Marinovic es nuestra nueva Kenita Larraín”

Posteriormente, el animador logró llegar hasta una estación de servicio. En tanto, un móvil de Chilevisión, que se encontraba en Plaza Italia, llegó a rescatar a JC. “Aprovecha de hacer un móvil, no seas flojo. Agarra el micrófono y trabaja”, le dijo Monse.

En el despacho, JC pudo conversar con distintos peatones que estaban comenzando su día. Del mismo modo, las personas se asomaron por los balcones de sus departamentos para saludar al equipo.

En tanto, muchos vecinos del barrio sacaron a sus perros. “El Yako es famoso. Conoce a todas las vecinas del barrio y tiene 10 novias, todas perritas”, comentó Antonio, quien se dirigía a su trabajo junto a su mascota, un perro de 15 años.

Lee también: Jennifer Aniston le dijo adiós a sus amigos que se negaron a vacunarse contra el COVID-19

Otro animal que marcó la jornada fue Monita, mascota de Chabelita, una adulta de tercera edad que perdió a su marido y ahora vive junto a una perrita que encontró en el cementerio,

“Llegó a la tumba de mi marido. Yo estaba agachada llorando, porque mi marido llevaba un año fallecido, y veo como un ratón, pero era la perrita. Era día de Pascua, me quedé hasta las 11 de la noche y esperé que saliera toda la gente para ver que hago. Los guardias me preguntaron si tenía perro, pero se me había muerto junto con mi marido, y me la llevé”, contó la adulta mayor.

El trayecto al canal

Finalmente, una de las vecinas se ofreció a llevar a JC al canal. Jenny llevó al conductor desde Bellavista hasta las inmediaciones de Machasa.

En el trayecto, se encontraron con un taco y un accidente, pero lograron llegar al canal en menos de 15 minutos.

Lee también: Paula Daza: “Cuando el ministro no ha podido estar, le paso la pregunta que no sé a Dougnac y ahí me desquito”

En el estudio, la mujer pudo conocer a Monse y el equipo del matinal. Además, junto a JC tomaron desayuno en el casino del canal y visitaron el estudio de Yo Soy All Stars.