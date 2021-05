“Nicanor Parra trabajó hasta los 103, Michelle Bachelet está trabajando hasta hoy, Ricardo Lagos… Humberto Maturana. Tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita”.

Esa es una de las frases que Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, dijo a CNN Chile y que continúan generando repercusiones, ya que sostuvo que para una persona de 25 años “la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 años es cero, porque no tiene sentido”.

Al respecto, los conductores de Contigo en la Mañana de Chilevisión, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, sostuvieron que sus palabras demuestran una “desconexión” con la realidad del país.

“Esto está dentro de una lógica, hay una gran conversación acá: la lógica de la élite, de la gente que está a cargo de la administrar las pensiones, que tiene que ver con que ellos quieren hacer encajar números y eso es lo más importante y bueno, no les está dando hasta los 65 años y no encuentran nada mejor que tener esta posición que puede ser discutible, pero no de esta manera”, apuntó Rodríguez.

Por su parte, Álvarez, destacó que “tienes que poner de vocero alguien que tenida puentes y este dispuesto a dialogar y entienda el tema de las pensiones en Chile respecto de las personas que ganan $180 mil al mes, porque están dentro del sistema. Si uno quiere tener una conversación seria sobre la edad de jubilación, hay que tenerla pero no es la forma ni el fondo”.

“Esto es bien indignante, porque hay una forma de mirar el mundo que no es la que tiene la mayoría de los chilenos y porque la lógica de los números y los economistas nos tienen atrapados. La cosa es cómo hacemos cuadrar la lógica de los números con la vida de las personas y no nos ponemos de acuerdo cómo esos números nos den para pensiones y una vejez digna”, agregó el conductor del espacio.

Junto a esto, añadió que “son bien indignantes las palabras y los ejemplos que pone. Está desconectada en los ejemplos que da“.

“Y pone de ejemplo al pobre Nicanor Parra, imagínate cómo tendría que estar, no lo dejamos descansar en paz si le decimos que es ejemplo de la presidenta de las AFP. Deja una sensación amarga en la boca“, concluyó.