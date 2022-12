“Me da lo mismo”: JC Rodríguez reveló su peculiar secreto para andar en bicicleta y acolchar el asiento

Durante la mañana de este jueves se vivió un divertido momento en el programa de Chilevisión, Contigo en la Mañana.

El periodista Juan Pablo Queraltó se encontraba en la V Región entrevistando a las personas que pasarán su fin de semana largo en la playa cuando se topó con un ciclista y su pareja.

El hombre contó que ambos pedalearon durante toda la noche hacia el Santuario de Lo Vásquez, para luego tomar otra ruta, hasta llegar a la costa.

Fue en esa conversación que el conductor Julio César Rodríguez le preguntó al ciclista si ocupaba un cojín especial para el asiento de la bicicleta.

“Las calzas vienen con acolchado especial para ciclistas”, contó el entrevistado.

Monserrat Álvarez se sumó a la conversación indicando que ella también usa esas calzas cuando anda en bicicleta, pero que encima se pone un short para disimular lo poco estético que se vería si solo usara esa calza.

Fue ahí cuando Julio César preguntó si dolía usar esas calzas e hizo una particular revelación. “Yo me pongo un pañal”, confesó entre la risa atónita de los periodistas.

“Yo, cuando salgo, me pongo doble pañal desechable. Bueno, estoy dando mi secreto, Juan Pablo. Doble pañal, me da lo mismo. Y me tiro después el short. Y ando con un tubo de hipoglós al lado”, dijo, provocando la risa de Queraltó, quien luego terminó el divertido despacho.