JC Rodríguez sorprendió a su papá con inesperada visita que sacó lágrimas: “No hay dolores, solo amor”

Julio César Rodríguez está ad portas de enfrentar un nuevo desafío de la mano de Gran Hermano Chile, debiendo viajar a tierras trasandinas para ser parte de las grabaciones a sólo días del próximo estreno del reality show.

Sin embargo, antes de emprender rumbo, el animador de Contigo en la Mañana decidió sorprender a su padre, de 79 años, con una visita inesperada en Concepción. Así lo describió el propio presentador en un post que llenó de emoción.

“¡Aterrizando en Santiago después de un viaje único para mi vida a Concepción!”, comenzó diciendo en la publicación en la que adjuntó selfies con su papá.

La visita de JC Rodrígues a su papá

Según contó, “conversamos solos los dos con mi papá varias horas de todo, porque entre nosotros no hay dolores ni deudas pendientes, solo amor“.

Junto a esto, JC Rodríguez relató las bromas que su progenitor le hacía, asegurando que “me dijo también literal que todavía tiene cancha, así que se rio“.

“‘Estoy cachúo’, me preguntó por qué todos llegan con cara larga acá! Es simpático mi viejo, imposible no quererlo(…) Cuando llegó a internarse a pesar de lo delicado de su estado, pidió que le pusieran el partido de Chile y todas las mañanas pide el matinal!”, continuó.

“Saliste a mí”

En ese contexto, el comunicador le comunicó a su padre que estará fuera de Chile por este reality y “me dijo que la otra semana nos vemos! Me cierra el ojo y me cuenta que él igual era trabajólico… ‘Saliste a mí’, me dijo”.

“En la Lechera Ñuble 14 horas, en Agunsa 18 horas diarias y después me echaron los hue… por viejo, así que siembra en las personas, no en las empresas me dice hace un rato! Bueno, ya estoy de regreso! Te quiero papá! Nos vemos a la vuelta!“, cerró.

Mira acá el emocionante post: