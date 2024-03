“Yo la perdoné”: Jean Paul Pineda se defendió tras su agresión contra Faloon Larraguibel

El futbolista Jean Paul Pineda, rompió el silencio tras protagonizar un episodio de violencia intrafamiliar en contra de su pareja, Faloon Larraguibel, el pasado sábado 8 de marzo.

Pineda contactó al programa Que Te Lo Digo mediante a mensajes con el periodista Sergio Rojas, donde arremetió en contra del medio por la forma a la que se han referido al caso.

“Hola Sergio, están errados, tan equivocados con lo que hablaron (…) Han sido tan morbosos y súper poco profesionales que, de verdad, tomaré acciones. Aprendan un poco de lo que hacen y sean más empáticos con la desgracia o problemas”, expresó Pineda.

Tras ello, el comunicador no dudó en responder al futbolista, donde le recalcó que en innumerables ocasiones habría intentado conversar con él pero se ha negado y lo invitó a reflexionar sobre lo sucedido.

“He dicho que tienes un problema porque claramente (al) terminar de esta manera, hay algo de salud mental (…) Yo creo que cuando uno comete un error, lo mejor es agachar el moño, pedir perdón, hacer las reflexiones o tomar medidas necesarias por el bien, sobre todo de la familia…”, contestó Rojas.

La respuesta de Jean Paul Pineda: “Todos tienen tejado de vidrio”

Tras la respuesta, Jean Paul Pineda envió otro mensaje al periodista, asegurando su inocencia respecto al episodio de violencia intrafamiliar cometido en contra de Faloon Larraguibel.

“Compadre, uno no puede tomar todo lo que digan, todos tienen tejado de vidrio y si no he hablado y no hablaré, es porque el tiempo dará todo…”, afirmó el futbolista.

“Entiendo que Faloon sea de tu mismo canal pero en serio que (me) están perfilando y difamando, (con) información falsa y al final, al que están queriendo dejar mal es solamente a mí”, agregó.

Además, Pineda aseguró que le han faltado el respeto y apuntó a la ex pareja de Faloon, Karol Lucero, que criticó tajantemente su actuar y también a Ignacia Michelson, quien reveló un desconocido encontrón con Faloon Larraguibel por coquetear con él.

“Vamos a ver qué hacer, sobre todo con la falta de respeto y todo lo que todos los personajes han salido hablando todos estos días, Michelson, Karol, Adriana y ustedes, mira po’ de quién vienen”, detalló.

En esa misma línea, el futbolista apuntó: “El tema de la violencia nadie está dándole la espalda, al contrario, yo siempre seré el primero en asumir todo. Pero esto es de dos, y al único que han dejado mal es a mí, porque yo jamás voy a salir diciendo algo de ella, porque tengo a mis hijos”.

“Yo la perdoné”

Finalmente, la pareja de Faloon Larraguibel continuó insistiendo en su postura y afirmó que habría sido golpeado.

“Ustedes no saben y uno como hombre calla muchas cosas. Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, ¿me creerías? Difícil, porque uno no hace eso público ni nada… Yo sé cómo ha sido todo y listo. Espero que perdona, yo la perdoné y perdono a todos porque de eso se trata”, cerró.

