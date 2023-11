Jean Paul Pineda confirmó que se divorcia de Faloon Larraguibel: “Errores cometemos todos”

El futbolista Jean Paul Pineda confirmó que se encuentra en proceso de divorcio con Faloon Larraguibel.

A través de sus historias de Instagram, que más tarde borró, el jugador de Deportes Melipilla señaló el fin de su relación con la ex Yingo.

“No he sido jamás de hablar sobre mi relación, menos para dejar mal a Faloon, errores cometemos todos y eso se arregla siempre sea como sea, pienso yo entre los involucrados, podría decir muchas cosas pero en resumen y que ya quede claro de una vez que entre Faloon y yo estamos separados y comenzando el divorcio”, indicó Pineda.

Luego, el deportista agregó “agradezco respeto y comprensión sobre todo para mis hijos. Gracias a los que nos quisieron juntos y a los que no también”.

Antecedentes de la relación

Jean Paul Pineda y Faloon Larraguibel contrajeron matrimonio por el civil en 2019, luego de varios años de pololeo. Sin embargo, en el último año han enfrentado conflictos que derivaron en acusaciones de infidelidad, celos y violencia contra el futbolista.

En febrero de este año, la animadora de televisión señaló: “Desde hace unas semanas decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible. He pasado por una serie de episodios muy duros con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etcétera”.

“Para mí lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos, y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas. Punto final, no haré más declaraciones”, sentenció en ese entonces.

A pesar de las gravedad de las acusaciones, el 21 de marzo fueron vistos en un concierto de Romeo Santos en Movistar Arena. Un hecho que desató cuestionamientos en redes sociales.

“Las que no tienen hijos probablemente no lo entenderán, pero las que sí, no creo que quieran una guerra constante con el padre de sus hijos. No puedo cambiar el pasado, pero sí mi presente y mi futuro”, dijo en esa oportunidad, sin confirmar una posible reconciliación.

Síguenos en