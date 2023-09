Jean Philippe Cretton llegó a la clínica por complicación de salud: “Pensé que tenía un resfrío”

A través de las historias de Instagram fue que Jean Philippe Cretton contó que le diagnosticaron una otitis aguda, enfermedad que en un principio él confundió con un resfrío simple y que, por ende, cuidó como tal.

De hecho, fueron estas insuficientes precauciones las que llevaron a que su estado empeorara, a tal punto que debió asistir al médico por el fuerte malestar que sintió: “Tuve que entrar a reparación”, indicó.

En la historia que publicó a través de su cuenta de Instagram, se puede ver con una bata típica de los recintos de salud, por lo que se puede constatar que efectivamente estuvo durante un buen rato en el lugar.

¿Cómo se encuentra ahora?

“Entré a los pits, gracias por la buena onda y la preocupación. Lo que pasa es que después del 18 pensé que tenía un resfrío, y lo empecé a cuidar como un resfrío nomás. Pero después de un rato se empezó a poner más peluo’, más peluo’”, relató en una historia de Instagram.

Incluso, detalló los importantes síntomas que se presentaron: “Hace unos días entonces escucho así debajo del agua y me empezó un dolor desde la oreja y que bajó hasta la garganta y la nuca”.

“Entonces no puedo dormir porque para los dos lados me duele. Y es otitis aguda, así que a meterse todos los fármacos posibles no más”; agregó, junto con aclarar que se encuentra en mejores condiciones.

