A partir de este viernes 13 de octubre, el animador de televisión Jean Philippe Cretton se ausentará momentáneamente de la conducción de Podemos Hablar.

Según informó Chilevisión, las razones del comunicador para dejar el espacio de manera indefinida fueron de índole personal y que son conocidas por la audiencia.

Desde la estación televisiva, manifestamos nuestro total apoyo a Jean Philippe en este momento y esperamos volver a contar a la brevedad con su talento y calidez humana que tanto lo caracterizan.

Cabe recordar que en su rol de periodista y figura pública, el animador se ha encargado de visibilizar en diversas oportunidades sus experiencias y vivencias con la depresión.

Jean Philippe y la visibilización de la depresión

“Se me trasformó en una bien compleja al principio de mis 20 años. Fui al sicólogo, al siquiatra, pero no enganché con esas terapias, porque consideraba que no lograban entender bien lo que yo estaba sintiendo. De alguna manera lo justificaba con esa rebeldía de la juventud“, contó en 2019.

” Y de repente te encontrai solo poh. Y por más que muchos te ayudan, tú estai tan cerrado, en tú visión de las cosas, que empiezas a considerar que todo el resto está equivocado, que nadie te entiende. ‘¿Cómo nadie logra entender lo que yo estoy sintiendo?’“, añadió, cuando participó como invitado en PH.

Participó del lanzamiento de un libro sobre la depresión

En mayo de este año, Jean Philippe aseguró durante el lanzamiento de un libro escrito por un grupo de profesionales de la Psiquiatría y Psicología de la Universidad de Chile que decidió hablar para colaborar a desestigmatizar la enfermedad.

“(Quiero) intentar ayudar en una enfermedad que lamentablemente se está haciendo cada vez más frecuente y que creo que dice relación con la sociedad que hemos construido en el último tiempo que es absolutamente individualista, exitista, entonces es muy fácil caer en sentimientos que apunten hacia la frustración o a lo negativo”, expresó en aquella oportunidad.

Salud mental: ¿Dónde pedir ayuda sin costo?

Existen una serie de iniciativas públicas y privadas para quienes deseen orientación o asistencia en caso de presentar problemas relacionados con su salud mental.

– Salud Responde 600 360 7777 (opción 1)

Responde a necesidades de información de la población en múltiples materias asociadas a la salud. Específicamente para salud mental, cuenta con psicólogos para entregar orientación profesional y ayuda en situaciones de crisis.

– Hablemos de todo de INJUV

Es una plataforma virtual que permite a los y las jóvenes acceder a información relacionada al autocuidado, bienestar físico y mental. Ofrece hablar con una psicóloga o psicólogo en el chat de atención de lunes a viernes de 10:00 a 21:00 horas y sábados de 11:00 a 17:00 horas





– Psicólogos Voluntarios de Chile

Ofrece contención emocional y primera ayuda psicológica gratuita. Puedes solicitar atención en el sitio web psicologosvoluntarios.cl o llamando al +569 7559 2366 (todos los días de 10:00 a 19:00).

– Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Chile

Psicoterapia online al alcance de todos: Formulario de atención y más información en www.facso.uchile.cl/psicologia/caps/index.html

