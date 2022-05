Jean Philippe Cretton “mosqueado” por la exposición de su relación con Pamela Díaz: “Me tiene hasta las hue…”

Desde que comenzaron su relación, Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz son material de programas de farándula y de la prensa rosa en general.

Pero al no estar acostumbrado a ser una figura mediática, el periodista reconoce que la exposición lo tiene cansado.

Así lo contó en Pero con Respeto, de Chilevisión, donde expresó que “esta es la primera vez que me ha tocado verme enfrentado a la prensa rosa y me ha resultado bien complejo de manejar, bien invasivo”.

“¿Cómo ha sido para ti tener una pareja tan mediática?”, le preguntó directamente Julio César Rodríguez, a lo que JP respondió: “ha sido más fuerte de lo que yo pensaba. Últimamente me tiene bien hasta las hue… (sic)“.

Según explicó, la situación lo tiene “bien mosqueado, porque por lo menos a mí me resulta complejo establecer relaciones humanas. Es difícil, no se me da de manera fácil. Soy más solitario, entonces cuando establezco relaciones humanas, las cuido mucho y las trato de mantener en una cúpula donde lo íntimo se puede manejar”.

En esa línea, frente a los comentarios sobre su relación con La Fiera, el comunicador dejó en claro una sola cosa: “Yo entro en una instancia donde digo ‘filo el resto'”.