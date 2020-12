Jean Philippe Cretton sinceró qué es lo que más le gusta de Pamela Díaz, con quien inició una relación hace un par de meses. También compartió cómo nació el amor entre los dos animadores de televisión.

“Por largo rato no pasó nada. Te estoy hablando como un año y medio que nosotros era ‘hola’ y ‘chao’”, comentó en en conversación con Francisco Saavedra en Tinto de Verano, su programa en Instagram.

Incluso dijo que “lo pasamos súper bien haciendo La Noche es Nuestra, pero a mí como que no me caía muy bien. Éramos muy diferentes, no entendía su humor, ella tampoco entendía el mío”.

Si embargo, cuando tuvo la oportunidad de conocerla fuera del ambiente laboral se dio cuenta que “es una persona muy única. Yo creo que las personas que son así generan mucho odio y mucho amor, no tienes puntos medios. Y a mí lo que me gusta es eso”.

Sobre esto último, profundizó que “como que puedes estar comiendo en un restaurante y puede pasar cualquier hue… Puede salir con cualquier cosa y todo eso a mí me entretiene”.

“La miro, así como ‘¿qué va a hacer ahora?’ y esas cosas me entretienen a mí“, concluyó.