“Siempre supe que iba a ser así”: Jean Philippe Cretton y su verdad tras quiebre amoroso con Pamela Díaz

Jean Philippe Cretton se refirió recientemente a su quiebre amoroso con Pamela Díaz, al tiempo en que admitió haber pasado por momentos complejos.

Así lo detalló el periodista en conversación con Eduardo Fuentes en Buenos Días a Todos, asegurando que se trató de un proceso que no supo manejar del todo.

“Es raro porque siento que no tuve tampoco las herramientas para manejarlo, hay que tener como ciertos códigos y formas que yo por momentos las logré, por otros momentos no“, expresó Cretton.

En esa misma línea, afirmó: “Es complicado, porque estamos hablando de una relación con una persona, se compone de cosas que son muy personales, muy íntimas”.

Además, Jean Philippe también reveló que las redes sociales también habrían sido un factor, ya que la relación inevitablemente se mantenía en el ojo público.

“No me estoy quejando, en el fondo siempre supe que iba a ser así, sería muy insólito en decir ‘oh me siento agredido, me carga que se metan en mi relación'”, agregó.

Finalmente, Cretton reveló que ya sería un tema superado y “sanado” a pesar de que recalcó que: “Hubo cosas que me resultaron difíciles de manejar“.