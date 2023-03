Jean Philipe Cretton reveló que Pamela Díaz le rechazó tres propuestas de pololeo: “Me dijo que no”

La noche del pasado viernes, las pantallas de Chilevisión emitieron el segundo capítulo del programa Podemos Hablar (PH) para la nueva temporada 2023.

La instancia contó con un diverso panel compuesto por el diputado Andrés Celis, Diana Bolocco, José Miguel Viñuela y Pamela Díaz, quien tiene un vínculo sentimental con el conductor del programa, Jean Philippe Cretton.

Y fue ese vínculo lo que motivó un divertido momento en el programa. Mientras Viñuela tomaba el rol de conductor de PH, Jean Philippe y Pamela Díaz pasaron por el clásico scanner que los llevó a responder preguntas íntimas de su relación.

Lo primero que salió a la luz fue una declaración que había hecho La Fiera, donde contó que por primera en su vida que se planteaba el matrimonio como una opción.

Al ser consultada, Díaz descartó la idea, pero porque acusó que Jean Philippe todavía no le pide pololeo. Sin embargo todo daría otro giro.

“Eso no es verdad, eso no es verdad. Señor juez, eso no es verdad, porque yo en tres ocasiones le he pedido pololeo. ¿Y sabes lo que me ha dicho la cónyuge? Que no!”, reveló Cretton, ante el desconcierto de Viñuela, quien luego preguntó hacia dónde iba la relación.

“No, no, si está todo bien. Nos amamos, nos llevamos bien y todo. Pero él, cuando me pidió pololeo, me lo pidió de una forma que a mí no me pareció”, contestó La Fiera.

“Una vez te hice algo bonito, igual no quisiste. Una vez te hice todos unos detallitos y también me dijo que no. Se lo escribí en una mesa con velitas”, respondió Jean Philippe.

En ese momento intervino José Miguel Viñuela, quien le preguntó a Díaz: “Si este hombre se declara hoy, ¿cuál sería tu respuesta?”

Pero no alcanzó a responder, debido a que Jean Philippe Cretton tomó el control de la situación volviendo a su rol como conductor, dando la bienvenida al capítulo a Viñuela y a Díaz, con quien se dieron un tierno beso.

Revive el momento acá: