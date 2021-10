Este fin de semana se confirmó la muerte de James Michael Tyler, actor conocido por interpretar al personaje de Gunther en la serie Friends, quien padecía cáncer de próstata que fue detectado en 2018.

La noticia de la muerte del intérprete fue dada a conocer en Twitter por el comediante Kevin Wright, quien también fue uno de los productores de la recordada serie de comedia. “James Michael Tyler. Nuestro ‘Gunther’ falleció anoche”, expresó.

En la plataforma virtual, Wright también se refirió a cómo fueron los últimos días del actor y dejó un conmovedor mensaje. “Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James, ‘Gunther’ vive para siempre”, escribió.

James Michael Tyler Our Gunther passed away last night. He was an incredible person who spent his final days helping others. God bless you James, Gunther lives forever.

— Kevin Bright (@kbrightELA) October 24, 2021