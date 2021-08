Jennifer Aniston respondió a las críticas tras revelar que decidió cortar su relación con quienes que “se negaron” a recibir la vacuna contra el COVID-19.

La estrella de Friends publicó el comentario de una persona que decía: “Pero si está vacunada, ¿está protegida, correcto? ¿Por qué preocuparse por la falta de vacunación a su alrededor?”.

Ante la interrogante, Aniston respondió con “porque si tienes la variante Delta, aún puedes contagiármela”. “Puede que me enferme sólo un poco; no tendrán que internarme en un hospital ni moriré. PERO PUEDO contagiársela a otra persona que no tenga la vacuna y cuya salud sí esté comprometida (o con una condición previa existente) y, por lo tanto, pondría sus vidas en riesgo”, escribió la actriz.

Lee también: “Take My Breath”: Mira el nuevo video de The Weeknd

“ESO es por lo que me preocupo”, cerró Aniston, quien fue enfática en señalar que “tenemos que preocuparnos por algo más que nosotros mismos”.

Recordemos que en entrevista con la revista InStyle, la actriz de Friends expresó que no está de acuerdo con quienes “simplemente no escuchan los hechos” cuando se trata de ciencia.

“Hay todavía un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima. Acabo de perder a algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no revelaron si habían sido vacunadas o no, y fue lamentable”, sostuvo.