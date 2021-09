En mayo de este año, la popular serie Friends tuvo la emisión de un nuevo capítulo. Si bien este no fue la continuación de la historia, los actores principales se reunieron y contaron detalles sobre lo que fue trabajar juntos por tanto tiempo. Una de las invitadas fue Jennifer Aniston, quien interpretó a Rachel Green en la sitcom.

Aunque los fans disfrutaron de este reencuentro, lo cierto es que no todo fue alegría. La intérprete confesó que la grabación fue muy dura para ella.

En conversación con el podcast Literally! With Rob Lowe, la ex pareja de Brad Pitt aseguró que todos, incluyéndola, estaban muy entusiasmados por volver a grabar juntos. Pero estas sensaciones cambiaron al momento de entrar al set y reunirse.

Según explicó, esto fue “deprimente y brutal”. Para explicar aquello, Aniston comentó: “Creo que realmente nos deprimió mucho más de lo que esperábamos porque en tu mente piensas: «Oh, esto será muy divertido para viajar en el tiempo». Pero resulta que «oh, es un poco difícil viajar en el tiempo»”.

Algo que los emocionó en particular fue encontrar el mismo set que ellos dejaron, con los mismos artículos y todo ordenado tal cual estaba en la serie. Por aquello, ella y algunos de sus colegas no pudieron contener las lágrimas.

“Regresar allí es nostálgico de una manera que también es un poco melancólica. Ya sabes, porque muchas cosas han cambiado y todos hemos tomado caminos diferentes, fáciles y algunos no tan fáciles”, agregó Jennifer Aniston.

Solo un actor no lloró en este reencuentro

Seis eran los actores principales de Friends y todos estuvieron en este reencuentro. A pesar de aquello, cinco se emocionaron más y uno no lloró: David Schwimmer.

El encargado de personificar a Ross Geller no logró derramar lágrimas tal como sus compañeros y Jennifer Aniston recordó este momento. “Fue brutal y tampoco podías apagarlo. Había cámaras en todas partes y no podía dejar de llorar. Hubo un momento en el que todos éramos un charco. Quizá David (Schwimmer) no lloró, no creo que hayamos roto a David”, dijo la actriz.

A pesar de lo anterior, ella y sus compañeros lograron emocionar al más “rudo” del set, Matt LeBlanc. “Incluso LeBlanc se rompió en un momento. Ya sabes, incluso el Señor Rudo se empañó un poco”, agregó en la conversación.