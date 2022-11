“Fueron mentiras”: Jennifer Aniston rompe el silencio sobre su separación de Brad Pitt

La reconocida actriz Jennifer Aniston acaba de dar una de sus entrevistas más profundas, en la que reveló sus problemas para convertirse en madre y negó que el término de su matrimonio con Brad Pitt fue porque no quería hijos.

En una extensa entrevista con revista Allure, para la que realizó una osada sesión de fotos, la recordada protagonista de Friends, de 53 años, habló, entre otras cosas, sobre lo difícil que fue su lucha para convertirse en madre.

“Diría que a mis 30 o 40 años, pasé por cosas realmente difíciles, y si no fuera por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser”, confesó a la revista.

“Es por eso que tengo tanta gratitud por todas esas cosas de mierda. De lo contrario, me habría quedado atrapada siendo esta persona tan temerosa, tan nerviosa, tan insegura de quién era (…) Y ahora, no me importa una mierda”, comentó.

Tras eso, reveló su lucha para poder concebir a un hijo. “Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, recordó Aniston.

“Todos los años y años y años de especulación… Fue realmente difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos’. Hazte un favor.’ Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado”, reveló.

En la conversación también profundizó en los comentarios de la prensa en torno a su comentado matrimonio con Brad Pitt, con quien actualmente tiene una buena relación, y el hecho de que se aseguró en esa época que no tendría hijos.

Sobre lo anterior, Aniston indicó que en su momento le dolió y que también le afectó la “narrativa de que yo era simplemente egoísta. Solo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”.

“Y la razón por la que mi esposo me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Fueron mentiras absolutas. No tengo nada que esconder en este momento”, aseguró.