Jennifer se sinceró tras eliminación de Benjamín de Gran Hermano Chile: “Yo no lo echo de menos”

Este lunes, Benjamín Lagos, primer eliminado de Gran Hermano Chile, acompañó al panel de expertos de Chilevisión para comentar su breve estadía al interior de la casa-estudio. En la instancia, se comunicaron con sus compañeros al interior del encierro para preguntarles sus impresiones sobre el joven influencer. Al respecto, Jennifer, quien se alegró cuando fue eliminado, dijo que “yo no lo echo de menos”. “Si él no se iba, me iba yo”, mencionó, sin embargo, afirmó que “él sabe que yo lo voy a esperar en Chiloé con un buen curanto”.