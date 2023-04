Merecido: Jennifer Coolidge será reconocida por su trayectoria en la comedia en los MTV Movie & TV Awards

La reconocida actriz Jennifer Coolidge será honrada en la próxima versión de los MTV Movie & TV Awards que se realizarán en mayo.

La protagonista de The White Lotus obtendrá el premio “Comedic Genius” en la ceremonia que se realizará el domingo 7 de mayo y en la que asistirán diferentes actrices y actores del mundo del cine y la televisión.

Así, Coolidge se convertirá en la sexta ganadora del codiciado premio que honra a los actores que han hecho contribuciones incomparables al mundo de la comedia, siendo una gran influencia a través de su trabajo y transformando el género.

El año pasado, Jack Black se unió a la impresionante lista de ganadores, entre los que se encuentran Sacha Baron Cohen (2021), Melissa McCarthy (2016), Kevin Hart (2015) y Will Ferrell (2013).

La extensa carrera de Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge ha sido uno de los pilares de Hollywood desde que interpretó a la madre de Stifler en la comedia clásica de 1999 American Pie.

Recientemente, fue aclamada por la crítica por su interpretación de la adinerada, inestable y olvidadiza “Tanya McQuoid”, que se transformó en uno de los personajes favoritos de los fans en la serie de HBO, The White Lotus.

Su interpretación le valió un premio Emmy 2022, así como un Globo de Oro, dos Critics Choice Awards y un Screen Actors Guild Award.

Coolidge también protagonizó recientemente la serie El Vigilante (Netflix), de Ryan Murphy, junto a Naomi Watts; la comedia romántica Una Boda Explosiva (Amazon Prime Video), junto a Jennifer López; y la aventura familiar Un Fantasma Anda Suelto por Casa (Netflix), junto a David Harbour.

Amada por su papel de “Paulette” en la icónica franquicia Legalmente Rubia junto a Reese Witherspoon, y conocida por sus frecuentes colaboraciones con el director Christopher Guest en películas como Best In Show (2000), A Mighty Wind (2003) y For Your Consideration (2006), la actriz y comediante también ha hecho apariciones que roban escenas en La Nueva Cenicienta junto a Hilary Duff, y Hermosa Venganza junto a Carey Mulligan.

En Chile, la ceremonia se podrá ver a las 8 pm del domingo 7 de mayo.