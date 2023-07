La Pincoya descueró a Francisco tras choque en nueva prueba: “Esa actitud de macho que le gusta humillar”

Tras compartir en una prueba en Gran Hermano Chile, Jennifer acusó a Francisco de ser machista. “Si me tocó contigo, todo bien, compartamos, conversemos, pero esa actitud de que pesca la hu… y se va para allá…”, comenzó criticando, junto con añadir que tiene “esa actitud de macho que le gusta humillar a la mina, dejarla como hue… (sic) y eso a mí no me gusta”. “Yo sé de esas actitudes machistas”, sentenció en conversación con algunas de sus compañeras.