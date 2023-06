Jennifer vuelve a estallar y lanza munición pesada contra el Bambino: “Lo encuentro un hue… tan flojo”

Un nuevo momento de polémica generó Jennifer Galvarini en Gran Hermano Chile, luego de que criticara a varios jugadores por aparentemente no colaborar en la mantención de la casa.

La oriunda de Chiloé se desahogó tras dialogar este viernes por la mañana con Mónica, Constanza y Trinidad, donde apuntó a que gran parte de las conversaciones “son puras tonteras. Que la pintura, que esto, puras hue…”

“Les voy a decir, sinceramente, que yo no voy a andar con hue… Obviamente, quiero que cualquiera de estas se vaya para que yo me quede, pero a mí también no me gustaría quedarme con toda esta pendejería junta”.

Dardos contra el Bambino

Pero La Pincoya Sin Glamour no se quedó ahí y tildó a muchas de las habitantes de la casa de “flojas conch…. Son muy buena onda, lindas y todo lo quieras, pero floja cabras de mierda. ¿Creen que están en el motel acá? Es feo y no me gusta”.

Incluso, reveló un cruce que tuvo con Fernando Altamirano, autodenominado como el Bambino, quien supuestamente le habría dicho que él también es oriundo del sur de Chile.

Ante esto, Galvarini estalló: “Yo le dije: ‘¿Del sur? no se te nota por lo flojo que eres. La gente sureña no es tan floja. Te levantas, comes y te vas a echar’. Lo encuentro un hue… tan flojo. Los cabros de allá no son así”.

La ancuditana siguió con sus dardos y enfatizó en que “pienso que ustedes buscaron (decir): ‘Yo soy de tal parte’. Ustedes son todos santiaguinos. Les mintieron a todo el mundo diciendo que son de tal lugar y han vivido toda su vida en Santiago”.

“Creo que sido la más real de este reality. Me he mostrado tal como soy”, sentenció.