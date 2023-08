“No tenía para pagar”: Jennifer relata los sacrificios que hizo para estudiar una carrera técnica

Este domingo Jennifer Galvarini comenzó su día conversando con las cámaras que están por toda la casa de Gran Hermano Chile. En este contexto, el público pudo conocer una etapa de gran esfuerzo para ella, donde luchó para estudiar una carrera ténica.

En este sentido la Pincoya abrió su corazón y relató las dificultades que fueron surgiendo una vez que tomó la decisión de estudiar técnica en enfermería. Recordemos que Jennifer siempre ha destacado por su perseverancia y capacidad de salir adelante ante la adversidad, algo que fue comprobado nuevamente.

Sacrificio de Jennifer para estudiar

“En el periodo en que yo estaba trabajando para juntar plata, tuve que hacer un montón de hue… que me pagaban re mal, entonces tenía que hacer dos o tres trabajos”, comenzó contando Jennifer sobre cómo lo hizo para empezar a estudiar.

Sobre la mismo contó que su último trabajo fue en una pesquera. “Llegaba hecha mierda de cansada, (empezaba) como a las 11:30 hasta el otro día (…) si la faena terminaba antes, a las 04:00 hrs., a las 05:00 hrs., que no era siempre, tenías que quedarte a esperar el bus afuera, hasta la hora que llegaba la micro, hasta las 7:30. Te cagas de frío”, mencionó.

“Es sacrificado, te da cistitis, pasas frío, tienes que lidiar con mucha gente. Y me fui a estudiar. Después claro, me gané unas becas, así que igual me alivié un poco”, recordó manteniendo su semblante serio.

No obstante, esta ayuda monetaria no le cubría toda la carrera, supo salir adelante con la mentalidad de que no podía reprobar ningún ramo, ya que no podía pagar semestres extra.

“No eran becas grandes, pero igual me auxiliaba con eso, me ayudaba. Yo sabía que me tenía que sacar buenas notas, pasar mis ramos, no me podía echar ninguno, porque no tenía para pagar otro semestre”, cerró Pincoya.

Revisa el momento

esto va para la demónica (veanlo completo aquí cuenta su historia) para que vean que con esfuerzo y sacrificio como lo hizo la pincoyita TODO se puede #TheLulosShow #GranHermanoCHV pic.twitter.com/LwBZuajkiu — 🦋 (@iamnotboluda) August 20, 2023

