Pincoya indignada con Gran Hermano por noticia de la final: “¿Por qué esperó que yo desarme la maleta?”

Jennifer Galvarini tuvo una particular reacción tras la noticia de que solo tres jugadoras llegarán a la final de Gran Hermano Chile. Desgraciadamente, el descargo emocional cayó sobre el dueño de la casa más famosa del mundo.

La chilota parece haber sucumbido a los nervios, aunque lo demostró riéndose de sí misma mientras apurada volvía a armar su maleta. “Se dan cuenta, de nuevo armar… seré hue…”, comentó a las cámaras.

El descargo de Pincoya con Gran Hermano

Con una mezcla entre risa y frustración, Jennifer aprovechó de desquitarse golpeando su maleta. “Que no vean que estoy armando la hue… que no se den cuenta”, dijo preocupada porque no quería que sus compañeras la descubrieran, ya que las chicas ya se habían burlado de que había desarmado su bolso.

Si bien Pincoya también temía que Gran Hermano la pillara porque “se va a cagar de la risa”, recordar a este hombre con el que suele enfrentarse, volcó todo su enojo en él.

“Qué rabia me da cuando hace eso, para qué esperó a que yo desarme la maleta y no me lo dijo antes. Sabes que más, me lo iré a pelear“, expresó indignada, sin embargo, inmediatamente se arrepintió de ir a confesionario y siguió ordenando su ropa.

Ahora bien, esta “calma” de Pincoya solo duró 20 segundos y salió echa una furia de la pieza para encarar a El Big aunque ella misma confesó que no quería discutir con él.

