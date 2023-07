“¿Para qué te arrancas?”: El inesperado “sueño erótico” que tuvo Jennifer Galvarini con uno de sus compañeros

“¿Cuándo me vas a decir el sueño erótico que tuviste conmigo?”. Así de directa fue Jennifer Galvarini con Lucas Crespo, a quien le hizo una inesperada confesión que encendió la casa de Gran Hermano Chile. Fiel a su estilo, La Pincoya Sin Glamour reveló una situación muy particular que puso algo nervioso al tiktoker. “Mujer madura no te hace el show”, dijo la oriunda de Chiloé en su “intento” de seducción sobre el joven de 23 años. ¿Le resultó? ¿Rubén se metió entremedio? Entérate en esta imperdible conversación.