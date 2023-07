“Esa voz me mata”: Jennifer Galvarini confesó que tiene un nuevo amor platónico en Gran Hermano Chile

Otro momento destacado protagonizó Jennifer Galvarini en Gran Hermano Chile, luego de confesar que tiene un nuevo “amor platónico” dentro de la casa.

Así al menos se lo confesó a Viviana y Constanza durante una distendida conversación que se dio en una de las habitaciones, donde estaban relajadas y descasando.

¿De quién se trata ahora? De nada menos que la voz del reality, quien es el indicado de entregar indicaciones y comunicar la información necesaria para todos los jugadores.

En concreto, La Pincoya Sin Glamour admitió estar “encantada”. “Me encanta esa voz. Creo que lo amo”, dijo ante la sorpresa de todos los presentes que no daban crédito a lo que estaban escuchando.

La primera en reaccionar fue la propia líder de la semana, quien le recordó a la oriunda de Chiloé que anteriormente había expresado su amor por Julio César Rodríguez, conductor del programa.

“¿Te estás enamorando de Gran Hermano, Jenni? Te gustan todos. Julito César, Gran Hermano, el Jorge. Déjate uno”, le señaló la futbolista.

Tras esto, la propia oriunda de Chiloé le “aclaró” que “Julio César no me hace caso. Es que esa voz me mata. A mí me gustan todos los chicos lindos”.

