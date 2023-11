Radio GH regresa y Pincoya otra vez se niega a participar junto a sus compañeros

La primera edición de Radio GH fue todo un éxito entre los participantes del encierro, menos para Jennifer Galvarini quien estuvo un par de días molesta porque supuestamente no la habrían dejado participar de la actividad. Ahora, en una versión 2.0 del programa radial, Gran Hermano impuso entre sus reglas que Pincoya debía participar, a lo que ella se negó rotundamente. “No participaré. Me dejaron como la …”, cerró Jennifer.