“No soy la nana de nadie”: Pincoya decidió no cocinar para sus compañeros y dejó la grande en Gran Hermano

La noche de este miércoles se reveló la placa de eliminación correspondiente a esta semana y, nuevamente, Jennifer Galvarini estuvo entre los 5 jugadores que enfrentarán este nuevo proceso en Gran Hermano Chile.

Sin embargo, lejos de hacerse la desentendida, Pincoya decidió hacer saber a sus compañeros la molestia que siente por esta nueva nominación. Esta mañana, por ejemplo, no quiso completar la prueba del presupuesto y decidió bajarse de la instancia en completo silencio.

Luego, la oriunda de Chiloé protagonizó un peculiar momento al romper la cuarta pared y dirigirse a la audiencia. “Yo con ellas mal no me porto, entonces te llega a dar rabia”, comenzó diciendo, lo que añadió que “son súper mala clase, mal agradecidas las pendejas, entonces espero que la gente las vaya echando…”.

En esa línea, la guinda de la torta vino pasado el mediodía, cuando Galvarini decidió hacer frente a la “mala onda” de sus compañeras al cocinar solamente para ella, Sebastián y Constanza.

“Ni siquiera las gracias me dieron, son unas mierdas”, dijo, recordando un antiguo episodio en la casa. “Así que ahora… y si a mí no me quieren dar comida, no importa. Me pesco y me preparo sola. Y si no me dan, Gran Hermano tendrá que darme una caja de víveres y me hago comidas estupendas”, arremetió mientras conversaba con Ramírez.

Instantes después, los jugadores se percataron de la situación y comentaron la decisión que adoptó Pincoya. “Hizo un arroz, estaba cocinando ahí, sirvió 3 platos y dijo ‘no soy la nana de nadie, yo les cocino a ustedes porque me caen bien’ y le dejó a la Coni nomás”, expresó Lucas. “Entonces mañana cocinemos y que ella se cocine sola“, replicó Viviana.

Mira la reacción de la casa:

