Pincoya confirmó dolorosa decisión por su relación con Coni: “Me rompe el corazón”

La fuerte pelea entre Constanza Capelli y Jennifer Galvarini en la última fiesta de Gran Hermano Chile, llevó a Pincoya a tomar una drástica decisión en lo que respecta a su relación con la ex bailarina de ballet.

Y es que luego de escuchar la versión de Coni sobre cómo y por qué se originó el conflicto que marcó a la casa estudio, la chilota conversó de lo ocurrió y comunicó su actuar de ahora en adelante.

Tras mantener una breve conversación con Francisca Maira luego de que esta se le acercara para pedirle disculpas, Sebastián Ramírez decidió hacer lo mismo para preguntarle por qué estaba distante con él.

Lo anterior molestó a Coni, iniciándose así el desencuentro entre ambas y en el cual también se vio afectado Francisco Arenas. “Nos fue a chispear los dedos a decirnos que los dos ya no éramos sus amigos”, recordó.

“Yo me levanté, la toqué así y le dije ‘Coni, cuando tú veas los videos te vas a dar cuenta que en ningún momento volví a ser amiga de ellos’, pero ella estaba tan exaltada que la dejé nomás”, explicó.

La decisión

Antes de comunicar su decisión, la chilota reflexionó sobre Coni al decir que “yo no puedo estar a cada rato dándole explicaciones. Si ella no confía en mí yo no puedo hacer más. Yo nunca he hablado más de ella y no lo voy a permitir”.

En esa línea, la chilota agregó que “uno cuando quiere alguien también puede hacer un distanciamiento y eso no quiere decir que se rompe una amistad, es para evitar otro tipo de situaciones”.

Acto seguido, fue clara al decir que “me rompe el corazón, pero yo voy a hacer un paso al lado porque no quiero que vuelvan a pasar estas cosas”.

“Si ella tiene desconfianza o ve cosas o siente que yo le he fallado, que no es así… el cariño está, el amor está, pero haré un paso al lado. Es por un bien de cuidar una amistad que puede durar afuera. En este momento no creo que vuelva a conversar con ella”, declaró.

