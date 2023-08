“Les diría que valen ca…”: Pincoya lanzó deshinbido descargo contra sus compañeros por haber sido nominada en GH

En medio de las declaraciones y confesiones previas a la nueva noche de eliminación, Jennifer Galvarini lanzó uno de sus habituales y sinceros descargos tras nuevamente haber formado parte de la placa semanal.

Así, luego que Diana Bolocco le consultara si quería abandonar el encierro, la jugadora aseguró que no, aunque afirmó que si fuera el caso, lo haría feliz. “Esperar que me sigan nominando y que la gente me siga salvando nomás, pero me iría tranquila, muy contenta“, expresó

Pincoya: “Sí, me molesta”

“Gracias a la gente de afuera, porque ellos han permitido mi estadía acá, porque ustedes saben, yo soy nominada todas las semanas por mis compañeros y si me tengo que ir, es porque la gente afuera dijo que tengo que partir“, sinceró.

Luego, la animadora le preguntó si le molestaba estar en una nueva instancia de nominación, a lo que respondió con una afirmación. “Sí me molesta. No sé si me duele, me da como rabia. Porque tú acá te das cuenta que hagas cosas positivas, o no quieras cocinar, o te portes como te portes, te van a seguir nominando“.

“Les diría que valen ca…”

“Pero yo soy fuerte de acá, a lo mejor no gano una inmunidad, pero soy fuerte acá, así que yo puedo estar sola y voy a aguantar igual. Así que depende de la gente afuera que me siga dejando en la casa”, arremetió Jennifer.

Finalmente, una de las declaraciones más potentes de la jornada vino cuando le dieron la posibilidad de dirigirse a sus compañeros. “Les diría que valen callampa y que no se van a olvidar de mí”, lanzó, sin filtro alguno.

La última advertencia de Pincoya

“Nunca fui como ellos (…) Fui siempre directa, siempre fui confrontacional. Nunca me quedé callada. Fui leal siempre, podía estar muy enojada con ellos, pero si ellos necesitan de mí ahí estaba“, argumentó.

Así, Pincoya terminó su intervención, no sin antes lanzar una advertencia. “Voy a dejarles un buenos dos puntos y espero que la gente que está en la casa, de los que yo deje nominados, se agarren de eso y se los chanten todos los votos, cosa que otro más nominado a la placa y nos ríamos todos”. concluyó.

