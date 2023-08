Pincoya rompió la cuarta pared: “La gente del pueblo espero que me apoye, para joderle la vida a…”

Fuertes fueron las declaraciones de Pincoya luego de la noche de nominación en contra de sus compañeras que la votaron. “Yo con ellas mal no me porto, entonces te llega a dar rabia”, comenzó y añadió que ellas “me siguen votando”. “No juegan legal porque no se pueden ensañar con una sola persona”, reflexionó sobre todas las veces que ha estado en placa de eliminación. “La gente del pueblo espero que me apoye, por último un tiempo más, para joderle la vida a estas otras. Yo con ellas mal no me porto (…) son súper mala clase, mal agradecidas las pendejas, entonces espero que la gente las vaya echando…”, comentó a la cámara y aprovechó la instancia para pedir que “ojalá que venga más gente acá, porque ese grupo tiene que desaparecer de a poco”. |