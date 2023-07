“Es flojo y duerme mucho”: La Pincoya hizo inesperada nominación espontánea y sorprendió con su elección en GH

Inmediatamente después de la eliminación de Maite Phillips, Jennifer Galvarini sorprendió al instalarse en la entrada del confesionario, con el objetivo de hacer una nominación espontánea.

Aprovechando la distracción de sus compañeros, La Pincoya corrió hasta la sala y logró ser la primera en instalarse en la habitación, por lo que pudo dejar 5 votos en total para dos jugadores.

El primer escogido que se llevó tres votos, según se reveló la noche de este miércoles, fue Fernando “Bambino” Altamirano, con el argumento de que su aporte hacia la limpieza e higiene de la casa ha sido nulo.

“Encuentro que es un flojo, duerme todo el día. Con su risa tiene ganada toda la casa, pero creo que debería estar en placa. No hace nada. Duerme mucho y debería ponerse las pilas. Cuando está en placa se va a poner más hacendoso“, argumentó la oriunda de Chiloé.

Su segunda elección, en tanto, fue Skarleth Labra, quien obtuvo tres votos con la nominación. “Pasa sin penas ni glorias en la casa. Podría demostrar más cosas, no dormir todo el día“, comenzó diciendo Galvarini.

“Hace grupos y entonces no se acerca mucho, es una de las personas que supe que comentó lo de mi merengue, y eso. Quiero que esté en placa. Encuentro súper injusto que siempre somos los mismos. Coni, Trini y yo. Me gustaría ver otro tipo de gente en placa. Si me tengo que ir, me voy, pero creo que la placa tiene que ir cambiando”, cerró Jennifer.