“Para tu h…, la cocina no es tuya”: Pincoya encaró en duros términos a Rubén por “autoritarismo” en la casa

Esta semana, Jennifer Galvarini protagonizó un fuerte encontrón con Rubén Gutiérrez, luego que este se negara a ceder la cocina para que la oriunda de Chiloé preparara el almuerzo de la jornada.

“Te acabronas, solamente sacaste a descongelar el pollo. El problema es que tú te quieres dejar la mejor presa, te dejo la mejor presa. ¿Cómo tú te vas a acabronar si la hueá de cocina no es tuya? Para tu hueá, corta tu huebeo, yo voy a cocinar“, comenzó diciendo Pincoya.

“La casa no es tuya, voy a cocinar igual”

En respuesta, el ex carabinero se negó a la solicitud excusándose que debía “avisar con anticipación”. “La casa no es tuya así que para tu hueá. Eso nomás faltaba, que te tengan que pedir permiso, si la hueá no es tuya. Voy a cocinar igual”, replicó Galvarini.

Gutiérrez no se quedó de brazos cruzados y, lejos de calmar los ánimos, desafío a la jugadora exigiéndole que de aviso con anterioridad. “Mañana cocine, pasado mañana cocine, a mí me da igual. Pero avise, nada más. ¿Por qué tengo que levantarme y descongelar los pollos?“, expresó.

Pincoya: “Te dejas las mejores presas de comida”

En respuesta y, fiel a su estilo, Pincoya arremetió y volvió a argumentar que el jugador cocina por interés. “Lava tu loza entonces po, hueón. Lava tu hueá. Y te acabronas para dejarte las mejores presas de comida. Tan chancho que vas a ser. Te dejo mi comida entonces”.

En eso, Constanza se unió a la discusión y apoyó a su amiga, asegurando que el espacio no le pertenecía. “Nadie tiene que pedirte permiso ni avisarte con anticipación, porque no es tu cocina. A mí nadie me agradece por hacer el aseo, entonces no hay que martirizarse tanto por cocinar, porque es tu labor”, lanzó.

“Eres egoísta un hueón autoritario”

“¿Por qué no avisan ayer? ¿Qué cuesta avisar? Pero no porque se me pase la raja se van a poner a cocinar. Pasan a llevar a los demás. Yo llevo un mes y medio, no una semana. Yo me planifico el día“, dijo Rubén.

“Eres un hueón autoritario, eres pura mierda. Quieres comer más, chancho. Tienes miedo que te quite el trono de la cocina y vean que no eres tan indispensable y te manden cagando. Eres egoísta, típico como los pacos c…. buenos pa’ ponerle la pata encima a la gente”, concluyó Pincoya.

