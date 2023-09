¿Pincoya a la capital? Jennifer detalló lo que más le gusta de visitar Santiago

La mañana de este domingo Jennifer, Fede y Jorge conversaban sobre la capital cuando el Mister Universo Chile le consultó a Pincoya: “¿Te vendrías con tu familia a Santiago?“. Sin embargo, Jennifer negó inmediatamente la idea argumentando que “mi marido no va a dejar la isla nicag…”. No obstante, la Pincoya detalló a sus compañeros todo lo que le agrada del sector. “Me gusta la ciudad, pero no dejaría mi isla tampoco“, específico aunque admitió que cuando viaja a Santiago le gusta ver “el tumulto de gente” así como también “la diversidad cultural”, ir a parques museos y pasar al barrio Lastarria. “No hablo mucho si po’”, dijo para prevenir engaños a quien pueda descubrir que ella viene del sur del país.