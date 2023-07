La Pincoya quedó furia tras tenso round con Rubén por propuesta de cama: “Aunque se enojen, no los voy a admitir”

Esta mañana, mientras varios jugadores compartían al desayuno, Jennifer Galvarini vivió un tenso momento con Rubén Gutiérrez, luego que este le dijera que dejaría su habitación para instalarse en la suya.

El round ocurrió cuando hablaban sobre el cambio de dormitorio de Skarleth y ‘La Pincoya Sin Glamour” advirtió que no podía regresar, puesto que no admitiría a ningún nuevo inquilino.

¿Qué pasó entre La Pincoya y Rubén?

Aquella frase encendió las alertas en Gutiérrez, quien intervino en la conversación para decir que se cambiará de pieza hasta la misma que ocupa Galvarini, lo cual despertó su indignación y nuevamente aseguró que no estaría dispuesta.

“No, porque pasa por mí primero. Yo no te admito. Yo voy a hablar con Gran Hermano para que empiece a sacar las camas”, dijo la jugadora también conocida como Lulo, quien dejó en claro que no aceptará a ningún compañero más al interior de la pieza.

En respuesta, Rubén dijo que “lo siento, no puedo dormir en esa pieza”. “Ese no es mi problema. (…) A ustedes les gusta el show, están allá o están acá. Pero en los dos lados no pueden estar. Y aunque se enojen, no los voy a admitir“, replicó la oriunda de Chiloé.

“Porque el sueño tiene que ser reparador. Yo soy la que llegué a esa pieza antes. Usted tiene que conquistarme a mí porque soy la pionera con los lulos. (…) Yo prefiero compartir la cama pero no tus ronquidos“, cerró Jennifer, causando aparente molestia en su compañero.

