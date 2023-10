“El cariño está, pero…”: Jennifer se sincera sobre su futura relación con Constanza dentro de GH

Con lágrimas en los ojos Jennifer Galvarini le abrió su corazón a los conductores del reality que le preguntaron sobre cómo se sentía luego de pelear con Constanza. En este contexto la Pincoya explicó su malestar y la decisión que tomó sobre esta amistad. “Yo tampoco voy a permitir que alguien hable mal de ella (…) el cariño está”, dijo confesando que la relación no será la misma. “Yo voy a hacer un paso al lado porque no quiero que vuelvan a pasar estas cosas si ella tiene desconfianza”, comentó agregando que ahora no es tiempo de reconciliarse. “No creo que vuelva a conversar con ella“, cerró.