La famosa actriz Jennifer Lawrence decidió celebrar el triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos y publicó un particular festejo en redes sociales, causando revuelo entre sus fanáticos.

Y es que la protagonista de la saga Los Juegos del Hambre decidió bailar y correr en pijama para demostrar su alegría por el triunfo del candidato demócrata en un proceso eleccionario que no ha estado exento de problemas, ya que el actual mandatario, Donald Trump, insiste en que se cometió un fraude electoral.

Pese a esto, la actriz protagonizó este particular momento en las calles de Boston. Una muestra de felicidad a la que se sumaron también diversas estrellas del espectáculo, como Lady Gaga o la modelo Cara Delevingne.

En su publicación, Lawrence escribió: “no tuve más remedio que organizar una fiesta para 1”.

Had no choice but to throw a party for 1 #comeonbostonletsparty pic.twitter.com/qvSEVip0Mh

— Jennifer Lawrence – Represent.Us (@JLawrence_RepUs) November 7, 2020