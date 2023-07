“Yo soy lo más liberal que hay”: Jennifer Galvarini se desahogará tras densa discusión con Mónica

La noche de este viernes se desarrolló una nueva fiesta en la casa-estudio de Gran Hermano Chile, instancia donde todos los participantes se vistieron para asistir al “space party” y bailar hasta la madrugada.

Sin embargo, pareciera ser que algunos de los habitantes de la casa no tenían mucho ánimo para celebrar, ya que esta semana se vio envuelta en más de un conflicto entre algunos jugadores. En ese sentido, Jennifer y Mónica fueron las últimas en intercambiar opiniones.

La discusión de Mónica contra Pincoya

En horas previas al inicio de la fiesta dentro de la casa, se vivió un altercado incitado por el recién llegado, Sebastián Ramírez, aunque sin intención.

El incidente, según las conversaciones al interior de la casa-estudio, habría iniciado luego que Tatan le untara crema chantilly en el cuerpo de Jennifer, suceso que no le pareció correcto a Mónica, debido a la edad de la oriunda de Chiloé.

A raíz de lo anterior, Pincoya le manifestó su postura a Alessia durante la fiesta. En ese momento, se puede ver a Jennifer hablando con la joven, instante en que afirmó que “a mi no me calienta el tema, yo tengo otra mente”.

“Yo vengo de una isla super arcaica y podría ser súper arcaica, súper moralista, (pero) nunca he sido así. Soy lo más liberal que hay”, expresó Jennifer.

Si bien poco se sabe de la discusión entre las participantes, La Pincoya dejó claro que su intercambio de opiniones fue en base a temas de carácter sexual. “Ustedes me conocen a mí una parte, yo soy la hueo… más liberal que hay, liberal a cag… no liberal de la boca para afuera (…) a mí me importa un pi… lo que haga“, se desahogó Galvarini con las más jóvenes.

Esta escena completa será mostrada en exclusiva la noche de este domingo a partir de las 22:30 horas en estelar conducido por Diana Bolocco por las pantallas de Chilevisión.

Revisa el desahogo de Jennifer: