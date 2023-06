Jennifer arremetió y se defendió tras la furia de Skarleth por caso Pailita: “Si no lo supera…”

Skarleth Labra protagonizó una “parada de carros” a su compañera Jennifer Galvarini en Gran Hermano Chile, a quien encaró por una situación que le molestó. Después del comentado impasse, terminó entregándole disculpas que, al parecer, no aceptó.

Poco se sabía respecto del origen de esta discusión, pero fue Hans quien le contó a la Pincoya Sin Glamour que la molestia de la joven bailarina fue porque la chilota nombraba y cantaba canciones de su ex pareja Pailita.

¿Qué dijo Jennifer?

Sobre esta polémica habló la isleña apenas despertó este miércoles, quien se sinceró con Trinidad sobre lo ocurrido y se mostró para nada arrepentida por ello.

“Me pasó una hue… súper loca ayer, la mitad de la casa se enteró de la situación”, comenzó contando Jennifer, aludiendo directamente a este hecho con Skarleth.

“No hablí’ más de ese cabro”, le replicó Trini, recibiendo de respuesta que “ese ya no es mi tema”.

“Pero no lo nombres y no lo cantes”, le insistió la auxiliar de vuelo, “imagínate que mi ex sea cantante y estés cantando sus canciones, me sentiría mal“, continuó.

Aunque lejos de hacerla cambiar de opinión, la chilota replicó que “a mí no me importa, ese es su tema y es su problema. Si no lo supera…”.

“No es tema, no es mi problema… yo por ella no me voy a limitar. Y si hacemos una fiesta y toda la fiesta tiene esa música, que es música que está pegando, no es mi problema. Yo no me voy a banderizar”, cerró la jugadora sobre este conflicto.

La molestia de Skarleth

Cabe recordar que en el tenso cruce que tuvo con Skarleth, la influencer le hizo notar su enojo por estos comportamientos, asegurando que “te he aguantado caleta de cosas, cosas que ni siquiera me debería aguantar las he tomado a risa ¿y tú me haces eso? Y no es por hacer show, pero de verdad me molestó caleta lo que hiciste“.

