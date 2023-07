“No seas chanta”: Skarleth y La Pincoya volvieron a pelear por Pailita en tenso cara a cara en Gran Hermano

Un tenso cara a cara tuvo lugar esta semana en Gran Hermano Chile, luego que todos los jugadores se reunieran para participar de una dinámica de preguntas y respuestas sobre sus compañeros.

Cuando llegó el turno de Skarleth Labra, la concursante sacó un papel que indicaba que debía escoger a la compañera “más peladora de la casa”, por lo que escogió a Jennifer Galvarini, también conocida como La Pincoya.

“Pienso que tú hablas a mis espaldas. Siento que has hablado a mis espaldas cuando peleamos esa vez”, dijo Labra, haciendo alusión a un episodio en que encaró a Galvarini por hacer comentarios relacionados con su ex pareja, el cantante urbano Pailita.

“Yo no hablé a tus espaldas, a mí me molestó saber que tú sí conversaste del tema con las chiquillas. No fuiste a decirme a mí altiro “mira me molestó tal cosa”, porque siempre tuvimos buena onda y yo creo que cuando hay buena onda y si algo te molesta de esa persona tú la haces piola“, respondió la interpelada.

“Te pregunté porque ni siquiera sabía por qué estabas molesta, no me quisiste contestar, ni siquiera pensé que era conmigo el tema y me dices “pregúntale a las chiquillas”. Yo sé que eso es de niñas de tu edad“, agregó la oriunda de Chiloé.

En respuesta, la joven de 18 años expresó que le molestó la situación porque “desde que entró a este reality le han pasado esas cosas”. “Vivo con eso. Me molestó que te tenía mucho aprecio y tú me hayas dicho que poco más que yo soy nada. A mí no me molestaba que cantaras las canciones de mi ex, porque contigo hasta hueb…”, replicó la jugadora.

Finalmente, Jennifer contestó y aseguró que “si tú todavía tienes dramas o no con tu ex, no es mi tema, voy a seguir cantando. Y si yo quiero pedirle apoyo a la música urbana cuando a mí me tiran a la parrilla, yo lo voy a pedir para que me sigan manteniendo en esta casa. Dije que tú estabas acá solamente porque fuiste la ex de Pailita y no por medios propios”.

“Te encuentro una persona inmadura, deberías ser más sabia, responder de mejor forma con la edad que tienes. Tú sí pelas a la gente y después andas como si nada, así que no seas chanta“, concluyó Skarleth.