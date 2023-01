“Con mi familia en casa”: Jeremy Renner salió del hospital tras grave accidente que lo mantuvo en la UCI

Tras varios días en el hospital, Jeremy Renner confirmó que se encuentra de regreso en su casa junto a su familia.

La noticia la dio a conocer a través de Twitter, donde comentó un tuit sobre el estreno de la segunda temporada de Mayor of Kingstown, de Paramount+.

“Fuera de mi confusión mental, en recuperación, estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa”, expresó el intérprete, confirmando lo que se había especulado las últimas horas.

Y es que en sus stories de Instagram, Renner había compartido algunas postales desde su casa en Reno, Nevada, cubierta de nieve.

Cabe recordar que el actor de Marvel sufrió un grave accidente el pasado 1 de enero en su casa, cuando estaba justamente sacando nieve con su snowcat.

En ese momento, de acuerdo a lo que reportados diferentes medios estadounidenses, se bajó de la maquinaria para conversar con un familiar, momento en que esta le pasó pasado por encima, dejándolo con graves lesiones.

Luego de eso, fue sometido a una operación y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Una de las últimas actualizaciones sobre el estado de salud de Jeremy vinieron por parte de sus amigos cercanos, quienes indicaron a Radar Online que su condición es “mucho peor de lo que nadie sabe”.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏

