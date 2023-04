Jeremy Renner: Salen a la luz fuertes imágenes del operativo de rescate del actor tras grave accidente

Si bien ya han pasado algunos meses desde el grave accidente del actor estadounidense Jeremy Renner, las últimas horas salieron a la luz nuevas imágenes del momento en que fue rescatado.

El video fue viralizado en las redes sociales y fue captado por la cámara corporal de una de las personas que participó en el rescate del intérprete el pasado 1 de enero en Reno, Nevada, durante horas de la mañana.

En el registro se puede ver al recordado superhéroe de Marvel en el suelo mientras es socorrido por el equipo de emergencias que llegó hasta el lugar para prestarle los primeros auxilios antes de ser trasladado en helicóptero.

También se puede ver el quitanieves con el que se accidentó y un rastro de sangre que contrasta con la gran cantidad de nieve que había en el lugar.

Además, también se ve al sobrino de Renner explicando lo que ocurrió en el momento, cuando el actor evitó que él saliera dañado.

Cabe recordar que Jeremy ha compartido diferentes actualizaciones sobre su estado de salud actual y recientemente volvió a caminar. Una de sus últimas apariciones en público fue cuando asistió al lanzamiento de Rennervations, su nueva serie para Disney+.

*Advertencia: las imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas.

Newly released bodycam footage show first responders working to save Jeremy Renner’s life after snow plow accident. pic.twitter.com/EEOAu9030C

— Mike Sington (@MikeSington) April 18, 2023