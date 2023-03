“Estuve despierto en todo momento”: Jeremy Renner habla por primera vez tras grave accidente con quitanieves

El actor Jeremy Renner rompió el silencio al hablar por primera vez en televisión desde el grave accidente que sufrió el pasado 1 de enero con su quitanieves.

El superhéroe de Marvel conversó con la presentadora Diane Sawyer en un especial televisivo titulado “Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph” (“Jeremy Renner: La entrevista de Diane Sawyer – Una historia de terror, sobrevivencia y triunfo”, en español), que se estrenará en abril, pero del cual ya se conocen detalles de sus declaraciones.

“Estuve despierto en todo momento”, confesó el intérprete de 52 años al ser consultado por el momento exacto del accidente, según consignó Variety.

Cabe recordar que Renner intentaba sacar el auto de su sobrino que estaba atascado en la nieve cuando ocurrió el grave accidente con la maquinaria, que finalmente le terminó pasando por encima y que lo dejó gravemente lesionado.

“Lo veo en un charco de sangre que sale de su cabeza (…) Corrí hacia él. No pensé que estaba vivo”, recordó su sobrino en la entrevista.

En el adelanto de la entrevista de ABC News se incluye la llamada realizada al 911 en el momento del accidente y también se detalla que el actor quedó con ocho costillas rotas en 14 lugares y la “rodilla derecha, tobillo derecho roto, tibia de la pierna izquierda rota, tobillo izquierdo roto, clavícula derecha rota, hombro derecho roto. Cara, cuenca del ojo, mandíbula rota. Pulmón colapsado. Perforado desde la costilla, el hígado”.

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera (…) He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero he sido reabastecido y recargado con amor y titanio”, dijo Renner.

“Cuando te miras en el espejo, ¿ves una cara nueva?”, le preguntó la periodista. “No, veo a un hombre con suerte”, contestó el intérprete.

La entrevista se emitirá el próximo 6 de abril.