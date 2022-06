J-Hope de BTS hace historia al encabezar el Lollapalooza 2022: “Prepárense para perder la cabeza”

El fandom de BTS recibió una sorpresiva y emocionante noticia por parte de la organización de Lollapalooza, uno de los festivales de música más importantes del mundo. Resulta que J-Hope, uno de los integrantes del grupo, realizará su primer concierto en solitario en el evento musical.

“Su actuación hará historia, consolidándolo como el primer artista surcoreano en encabezar un escenario principal en un importante festival de música de Estados Unidos”, dice el comunicado de la cuenta oficial de Lollapalooza.

La importancia del anuncio no solo recae en la presentación del rapero, puesto que también figura como uno de los actos más importantes del festival e incluso será quien cierre la jornada del último día de este Lollapalooza 2022.

We're thrilled to announce #jhope of @bts_bighit will headline #Lolla 2022 on Sun, July 31st! 🙌 His performance will make history, cementing him as the first South Korean artist to headline a main stage at a major U.S. music festival. 🎉 Get tickets now: https://t.co/bmjLHHMiVU pic.twitter.com/7kUjSdHj7L

— Lollapalooza (@lollapalooza) June 8, 2022